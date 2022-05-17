تداول بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للحظة استقبال مشهور التواصل يعقوب بوشهري، بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيله، عقب التحقيق معه في قضية تهريب الخمور على يخته الخاص.

الإفراج عن يعقوب بوشهري

وكتب محامي بوشهري، الدكتور حسين العبدالله، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “النيابة العامة تخلي سبيل موكلي يعقوب بوشهري بكفالة 5 آلاف دينار بعد حضوري كامل التحقيقات والاستشارات لكل التحقيقات المتعلقة بمجال النيابة العامة”.

وكتب في تغريدة أخرى موضحًا التفاصيل: “اليوم بحضور ممثل السفارة الفلبينية أمام النيابة مع المتهم الفلبيني، وبحضور المترجم أكد المتهم على عدم صلة يعقوب بوشهري بواقعة جلب المضبوطات بقصد الاتجار، وبأنها تعود له وهو ما يؤكد صدق أقوال يعقوب بعدم صلته وثقته بعدالة القضاء الكويتي بعد عودته مباشرة إلى البلاد”.

هل وضع يعقوب جيد؟

وتساءل متابعون عن سبب دفع الكفالة بعد إثبات براءة يعقوب بوشهري، فكتب عبد اللطيف القحيطان: “قرار النيابة بالإفراج بكفالة بقيمة 5000+ منع السفر + استمرار حبس الفلبيني والمواطن 21 يومًا على ذمة التحقيق هذا يوحي بأن وضع يعقوب غير جيد يا أستاذ؟”.

ورد الصحفي الكويتي مشعل الغانم، على خبر الإفراج بالترحيب كاتبًا: “قواك الله يا بوعلي، وهذي عوايدك، أسعدني الخبر والله يفرجها على بوخالد”.

كما ألمح مغردون إلى الإيقاع العمدي بيعقوب بوشهري، فكتب فهد العجمي:”يستاهل بوشهري يستاهل الإفراج ويلا الحين لازم يشتغل على اللي غدروا فيه واحد واحد”.

مشاهير السوشيال ميديا

وعلق سعد الأحبابي: “أنا والله ما أعرف يعقوب معرفة شخصية أعرفه من طريق السوشيال ميديا، لكن الله عطانا عقلًا شخص مثله ومشهور ويعرف أن الكل يدور عليه غلطة واحدة مستحيل إنه يسوي ذي الحركي بعدين شفته أكثر من مرة في لندن وللأمانة يعرف العربيد ويعرف العاقل والله يستر عليه وعلى جميع المسلمين”.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في بيان رسمي في وقت سابق، عن ضبط خفر السواحل لكمية متنوعة من الخمور (693 زجاجة) على متن يخت لأحد مشاهير سناب شات، ناشرة بعض الصور للمضبوطات واليخت دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأكد بوشهري علاقته باليخت، كما أعلن عن عودته من لندن إلى الكويت عبر صفحته الرسمية على تويتر.