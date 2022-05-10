أسدلت محكمة مصرية اليوم الستار على قضية انتحار بسنت المصرية الفتاة ذات الـ17 عامًا بعد وقوعها ضحية الابتزاز من 5 أشخاص قاموا بنشر صور مفبركة لها.

وقضت المحكمة المصرية بمعاقبة المتهمين الـ5 في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني حيث عاقبت المحكمة 3 متهمين بالسجن 15 سنة، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

قضية بسنت المصرية

وكانت الفتاة المصرية بسنت خالد قد أقدمت على إنهاء حياتها بعد ابتزاز شاب لها وتهديده لها بنشر صورة عارية مفبركة لها عبر مواقع التواصل لكن الفتاة التي تقيم في محافظة الغربية شمال مصر قررت أن تضع حدًا لحياتها بعدما فشلت في إقناع أهلها بأن الصور مفبركة وأنها بريئة من تهمة التعري على مواقع التواصل.

رسالة مؤثرة

وقالت الفتاة في رسالة لأمها : “ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي، وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللي بيحصلّي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد”.