عثر فريق إنجاد التطوعي على مفقود تبوك مشعل العطوي وهو بصحة جيدة بعد العثور على سيارته أمس المغرب في منطقة بين المعظم والحرة بحسب ما أعلن عيد المضلعاني عضو فريق عواصف تبوك.

#مفقود_تبوك_مشعل_العطوي

لحظة العثور على مشعل العطوي من قبل اعضاء فريق انجاد التطوعي

كل الشكر والتقدير لفريق انجاد وللفرق التطوعية والمتطوعين والذين بذلوا جهود كبيرة في البحث عن المفقود وتكللت بالنجاح والحمدلله #تبوك pic.twitter.com/1FvS66ohfO

— عيد المضلعاني (@Eid_Tabuk) May 10, 2022

ونشر المضلعاني مقطع فيديو وعلق عليه بالقول: لحظة العثور على مشعل العطوي من قبل أعضاء فريق إنجاد التطوعي كل الشكر والتقدير لفريق إنجاد وللفرق التطوعية والمتطوعين والذين بذلوا جهودًا كبيرة في البحث عن المفقود وتكللت بالنجاح والحمد لله.

الطيران العمودي يشارك في البحث عن مفقود تبوك

وكان الطيران العمودي بدأ في مباشرة عمليات البحث عن مفقود تبوك مشعل العطوي الذي فقد يوم الأربعاء الثالث من شهر شوال على متن جيب شاص قديم عثر عليها في وقت لاحق فيما ناشد أهله المساعدة في البحث عنه.

وسارع المواطنون في الدعاء للعطوي وذويه أن يجمعهم الله على خير وأن يرده إليهم سالمًا معافًى، حيث قال عايش البلوي : ” يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والاكرام. اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الضالة أن تعيده إلى أهله وذويه وتقر به عين محبيه إنك سميع مجيب الدعاء”.