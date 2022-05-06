نشرت قناة الحدث مقطع فيديو يوثق وصول أولى رحلات نقل الأسرى الحوثيين إلى عدن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

نقل الأسرى الحوثيين

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، مشيرًا إلى أن نقل الأسرى عبر 3 مراحل جوًا إلى صنعاء وعدن سيكتمل اليوم.

مبادرة السعودية الإنسانية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق أنه سيطلق سراح (163) مائة وثلاثة وستين أسيرًا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعمًا لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.