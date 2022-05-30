استقبل رئيس نادي الفيحاء، عبدالله أبانمي، رئيس مجلس إدارة الفيصلي، فهد المدلج، بصحبة عدد من أعضاء مجلس إدارته.

الفيصلي يزور الفيحاء:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من الزيارة، حيث حرصوا على تقديم التهنئة بمناسبة التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وقدم المدلج درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة لأبانمي.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء، عن شكره وتقديره لإدارة الفيصلي على هذه المبادرة، منوهًا بالعلاقة الوثيقة التي تجمع الناديين.

وتوج الفريق الفيحاوي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، ليحقق العديد من المكاسب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريق في الدوري:

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي أبها في ملعبه، فيما يستضيف الاتفاق ضمن منافسات الجولة الأخيرة.