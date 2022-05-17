شهدت شمال الرياض، مساء أمس الاثنين، عاصفة ترابية مُحملة بأطنان الأتربة والغبار.

وبحسب الأرصاد، يتوقع أن تصل العاصفة الترابية إلى مدينة الرياض والمنطقة الشرقية خلال الساعات المقبلة بعد أن تكونت في صحراء العراق، ومرت بدولة الكويت.

ووثق مواطنون على موقع تويتر، العاصفة الترابية التي تسببت في حالة من انخفاض الرؤية وانعدامها ببعض المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة:

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه منطقة جدة أعلى درجة الحرارة في المملكة اليوم بـ 49 درجة مئوية، بالتزامن مع بلوغ نسبة الرطوبة إلى 10%، وتواجد العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.