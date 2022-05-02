نشرت إمارة منطقة تبوك لقطات جوية لأداء صلاة العيد اليوم الاثنين من جامع الوالدين الذي بني في 22 من شهر جمادى الأولى عام 1433هـ على نفقة الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، برا بوالديه الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة منيرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمهما الله-.

ووثقت الصور جماليات أداء صلاة العيد من حيث امتلأ المسجد بالمصلين وكذلك الساحات المجاورة والحدائق الملحقة بالمسجد فيما اصطفت السيارات بالقرب من المصلى.

معلومات عن جامع الوالدين

ويتميز المسجد بمآذنه الست المرتفعة عن الأرض بنحو 46 متراً، وقبته الرئيسية التي يصل قطرها إلى 25 متراً. واستوحيت تفاصيل الجامع من رؤية جديدة في عمارة المساجد تمثلت في طرح تصميم جديد لشكل الجامع، ليكون إضافة معمارية جديدة للمنطقة.

وجاء تصميم الجامع انسيابيا لاستيعاب أكبر عدد من المصلين في الصفوف الأمامية يصغر معها العدد كلما اتجه إلى الخلف، محققا كثيرا من المرونة في دخول وخروج المصلين في أوقات الذروة، حيث يتسع الجامع لأكثر من 15 ألف مصل داخل أروقته وخارجها، خصص منها قسم للنساء يتسع لثلاثة آلاف مصلية.

ويقع جامع الوالدين على مساحة إجمالية تصل إلى 125 ألف متر مربع، تحيط به ساحات خارجية مكسوة بالمسطحات الخضراء تقدر مساحتها بأكثر من 30 ألف متر مربع، إضافة إلى 300 نخلة وأكثر من 1500 شجرة متنوعة، كما صممت مواقف السيارات لتتسع لأكثر من خمسة آلاف سيارة، مع وجود مصعد كهربائي، ومبنى خاص لسكن الإمام والمؤذن.

تصميم خاص

وروعي في التصميم متطلبات وحاجات الاحتياجات الخاصة، حيث جهز بشاشات عرض حديثة تتيح لرواد الجامع من هذه الفئة، الاستفادة من المحاضرات والدروس والندوات والحلقات، كما يضم الجامع مكتبتين علميتين إحداهما للرجال، والأخرى للنساء، وغرفة خدمات لإدارة أنشطة الجامع.