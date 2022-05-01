أظهرت لقطات الجاهزية التامة لاستقبال المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك وتهيئة المسجد النبوي وسطحه وساحاته بأكثر من 25 ألف سجادة.

وبحسب الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، تبلغ كمية المعطرات المستخدمة للسجاد 700 لتر و4000 لتر من المعقمات.

تطهير وتطييب:

كما عملت الوكالة على تطهير المسجد النبوي والسجاد وتطييبه وتبخيره، وتجهيز (18) ألف حافظة مياه زمزم موزعة في أنحاء المسجد، وتهيئة 30 ألف سجادة في المسجد النبوي وسطحه وساحاته الخارجية، بالإضافة إلى تهيئة جميع البوابات المؤدية للمسجد النبوي وعددها 100 باب لضمان تيسير وسهولة دخول المصلين من وإلى المسجد النبوي.

وهيأت الوكالة مرافق دورات المياه بالإضافة إلى مواقع الوضوء وتجديده الموجودة في الساحات تسهيلًا لوصول المصلين إليها، كما جهزت عربات التنقل وعربات كبار السن على المداخل لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.