أعلن محمود المهدي عن عودته للفنانة منة عرفة، مشيرًا إلى أنه تم إتمام الزفاف على زوجته في إطار ضيق اقتصر على أفراد العائلتين فقط.

وتعتبر علاقة منة عرفة ومحمود المهدي من أكثر العلاقات إثارة للجدل داخل الوسط الفني، لما هو معروف عنهما بكثرة الانفصال عن بعضهما البعض والعودة مرة أخرى.

إعلان العودة

وخرج الفنان محمود المهدي اليوم ، بمنشور على فيسبوك، قال فيه إنه أتمم زفافه على زوجته منه عرفة، في إطار عائلي.

وأكد المهدي أن الحفل أقيم في أجواء سرية بحضور محدود جدًا من العائلتين، وأشار إلى أنه لن ينشر صورًا من حفل الزفاف، التزامًا باتفاقه مع زوجته على إبقاء الحياة الخاصة بعيدًا عن أعين الجميع، مبررًا سبب عدم نشر أي صور من حفل الزفاف بسبب طلب زوجته بإبعاد الحياة الخاصة عن الإعلام.

صورة وتعليق

واكتفى محمود المهدي بنشر صورة سابقة له برفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله تم الجواز والدخلة والفرح كان صغيرًا ومقتصرًا على الأهل فقط ومنشرناش صور الفرح عشان حياتنا الخاصة هتكون خاصة بينا فقط حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا “.

انفصال ثم عودة

ارتباط ثم انفصال فعودة ثم فراق فزواج، هذا هو شعار علاقة محمود المهدي بزوجته منة عرفة، فبعد إعلانهما عن الارتباط وتحديد موعد عقد القران وقع الانفصال الأول في شهر نوفمبر عام 2021، ولكن بعد 48 ساعة فقط حدثت العودة.

ثم شهد شهر مارس 2022 إعلان محمود المهدي الانفصال عن منة عرفة للمرة الثانية بعد مرور 90 يومًا فقط على الانفصال الأول، إلا أن الانفصال الثاني جاء بعد عقد القران وقبل أسابيع قليلة من حفل الزفاف، ولكن للمرة الرابعة أعلن المهدي منذ ساعات عن عودته لزوجته على أمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة.