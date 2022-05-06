كشف الخبير التحكيمي محمد فودة عن سبب عدم تأجيل مباراة الأهلي والباطن في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد وجود عاصفة ترابية في مدينة حفر الباطن.

مشاهد : يجب أن يوقف الحكم المباراة بسبب انعدام الرؤية ؟

المستشار التحكيمي – محمد فودة : الرؤية بالعين المجردة أفضل من الشاشة .. الحكم هو من يحدد ذلك .

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⁧#شاهد pic.twitter.com/aO3vDYsQSu — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 5, 2022

وكانت عاصفة ترابية هددت إقامة المباراة بسبب وجود ضبابية في الرؤية لكن المباراة أُقيمت مساء أمس الخميس في التاسعة إلا 10 دقائق في موعدها بتوقيت المملكة.

وقال فودة في برنامج ” أكشن مع وليد” : ” الحكم إذا رأى أنه من الأفضل تأجيل المباراة أو إيقافها سيفعل ذلك، الموضوع متعلق بالرؤية المجردة في الملعب تكون أفضل بكثير مما نشاهده على التلفاز”.

وكانت المباراة أُقيمت في موعدها وانتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث تقدم الباطن مرتين ونجح الراقي في الرد بإحراز هدفي التعادل.