حرص خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، على السخرية من البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول نية سان جيرمان التخلص من اللاعب البرازيلي.

برشلونة يصرف النظر عن ضم نيمار:

وأفاد موقع Foot Mercato أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في بيع اللاعب البرازيلي بسبب تراجع مستواه بجانب تلبية رغبة مبابي الذي طالب بالتخلص من اللاعب البرازيلي.

وقال لابورتا عن نيمار: “اللاعب مهم واستثنائي، ولكن لديه عقد مع باريس سان جيرمان، وأعتقد أن من وقع لـ باريس سان جيرمان يرغب في المال فقط وليس في التاريخ أو البطولات”.

وترغب إدارة باريس سان جيرمان في إجراء تغيير كامل في كافة مرافق النادي، من أجل علاج الأخطاء المتتالية، والتي تسببت في فشل تحقيق حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا على مدار الخمس سنوات الماضي.

خمس سنوات لـ نيمار مع الفريق الباريسي:

ويلعب اللاعب البرازيلي مع نادي باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من برشلونة.

يذكر أن نيمار صاحب الـ29 عامًا كان ألمح إلى أن بطولة كأس العالم 2022 بـ قطر قد تكون الأخيرة له في مسيرته الدولية مع منتخب البرازيل.