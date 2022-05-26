يملك نادي النصر نسبة ضعيفة للفوز بـ لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2021/2022 في ظل منافسة قوية بين فريقي الاتحاد والهلال على اللقب.

ويتواجد العالمي بالمركز الثالث برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.

وفي حالة فوز الاتحاد في أي مباراة، في الجولات الثلاث المتبقية، فإن ذلك يعني رسميًا استبعاد أصفر الرياض من سباق المنافسة على لقب الدوري، حيث يصل الاتحاد إلى النقطة 64.

شرط وحيد أمام النصر

لذلك يأمل العالمي في خسارة الاتحاد مباراتين على الأقل وتعادل لقاء، ليدخل أصفر الرياض في المنافسة فعليًا على اللقب.

كذلك يحتاج العالمي إلى تحقيق الهلال لفوز وخسارتين في مبارياته الثلاث المتبقية أمام أبها والفتح والفيصلي، من أجل عدم وصول الهلال إلى النقطة 63.

والسيناريو الوحيد أمام العالمي للتتويج بالدوري، هو فوز النصر في كافة مبارياته، للوصول إلى النقطة 63، وعدم وصول الاتحاد والهلال إلى هذا الرصيد من النقاط، من أجل تتويج أصفر الرياض باللقب، خاصة أن أفضلية المواجهات المباشرة لا تأتي في مصلحة أصفر العاصمة.