ودع الأوروجوياني لويس سواريز نجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني السابق، جماهير النادي بالأمس، وذلك بعد نهاية مباراة إشبيلية في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

أستون فيلا يراقب لويس سواريز

وكشفت تقارير صحفية عن أن اللاعب الأوروجوياني صاحب الـ 35 عامًا قد ينتقل لأحد الأندية الأمريكية أو لنادي أستون فيلا الإنجليزي للعمل تحت قيادة زميله السابق في ليفربول، والمدرب الحالي لأستون فيلا، الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وبعد نجاح أستون فيلا في شراء البرازيلي فيليب كوتينيو بصورة نهائية من نادي برشلونة الإسباني، يخطط أستون فيلا لضم المهاجم الأوروجوياني المخضرم الذي لعب لأتلتيكو مدريد خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

مسيرة كبيرة لمهاجم أوروجواي المخضرم

ولعب لويس سواريز مع فرق ” ناسيونال الأوروجوياني وجرونينجن الهولندي، أياكس أمستردام الهولندي، ليفربول الإنجليزي، برشلونة الإسباني، أتلتيكو مدريد الإسباني”.

ويستعد نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2022 بقطر حيث تُوجد أوروجواي في المجموعة الثامنة في المونديال التي تضم منتخبات ” البرتغال، غانا، كوريا الجنوبية”.