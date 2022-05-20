لا يزال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، يضغط على ناديه الألماني، وذلك للانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني في صيف العام الحالي.

وكان اللاعب البولندي قد ألمح إلى نهاية مشواره مع البايرن بعد أن شوهد وهو يودع جماهير البايرن، بعد مباراة فولفسبورغ في الجولة الـ34 في الدوري الألماني.

برشلونة يريد المهاجم البولندي لمدة 3 سنوات:

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المهتم بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه في “تويتر”: “نجم البايرن تواصل مع تشافي مدرب برشلونة، والأمور واضحة اللاعب البولندي يريد برشلونة حتى عام 2025”.

وأضاف رومانو: “لا يوجد مفاوضات مع أي نادٍ آخر حتى اللحظة، اللاعب يعتبر برشلونة أولوية بالنسبة له”.

البايرن يرفض طلب ليفاندوفسكي:

كشفت تقارير صحفية عن أن أوليفر كان مسؤول نادي البايرن قد صرح بأنه يجب على ليفاندوفسكي احترام عقده مع البايرن إن كان لا يرغب بالتجديد، مضيفًا أنه قانونًا سيغادر في صيف 2023 وليس في صيف العام الحالي.

ولم يفلح البايرن في مفاوضات التجديد مع ليفاندوفسكي، في ظل تدخل برشلونة، للحصول على خدمات الهداف البولندي الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

وكان ليفاندوفسكي سجل في موسم 2017/ 2018، 29 هدفًا في صدارة الهدافين، وفي موسم 2018/ 2019 سجل النجم البولندي 22 هدفًا.

وبموسم 2019/ 2020 سجل اللاعب 34 هدفًا، بينما في موسم 2020/ 2021 سجل النجم البولندي 41 هدفًا، وفي موسم 2021/ 2022 سجل 35 هدفًا.

وكان ليفاندوفسكي قال: إن مباراة فولفسبورغ قد تكون آخر مباراة له مع البايرن.

يذكر أن المهاجم البولندي يلعب مع بايرن ميونخ منذ عام 2014 قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وفاز اللاعب البولندي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع البايرن إضافة للسوبر الأوروبي ومجموعة من الألقاب المحلية.