يبدو أن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ الألماني، قد ألمح إلى نهاية مشواره مع البايرن بعد أن شوهد وهو يودع جماهير البايرن، بعد مباراة فولفسبورغ اليوم في الدوري الألماني.

ولم يفلح البايرن في مفاوضات التجديد مع ليفاندوفسكي، في ظل تدخل برشلونة الإسباني، للحصول على خدمات الهداف البولندي الأفضل في العالم بالوقت الحالي.

بايرن ميونخ يتمسك بـ ليفاندوفسكي رغم قراره بالرحيل:

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ليفاندوفسكي ودع جماهير البايرن معلنًا لإدارة البايرن أنه يريد الرحيل في صيف 2022، رغم تمسك إدارة البايرن ببقائه حتى صيف عام 2023 أي لنهاية عقده.

وكان ليفاندوفسكي قال: إن مباراة فولفسبورغ قد تكون آخر مباراة له مع البايرن.

وتُوج ليفاندوفسكي بجائزة هداف الدوري الألماني لموسم 2021/ 2022، حيث أحرز 35 هدفًا مع البايرن في الدوري.