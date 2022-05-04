انتهت، منذ قليل، مباراة فياريال ضد ليفربول في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز، ليتأهل إلى نهائي البطولة القارية بنتيجة 5/2 بمجموع المباراتين.

تقدم فياريال ضد ليفربول بثنائية

وبدأت مباراة فياريال ضد ليفربول التي أُقيمت على ملعب “لا سيراميكا” بشكل سريع، ونجح الفريق الإسباني في التقدم بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق بولايي ديا بعد تمريرة مميزة من إيتيان كابوي.

وأطلق داني باريخو تسديدة على مرمى الريدز عند الدقيقة 12، ولكن لم تشكل خطورة، وطالب فياريال بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 37، بعد كرة مشتركة بين الحارس أليسون بيكر وجيوفاني لو سيلسو، ولم يحتسبها الحكم.

ولعب كابوي عرضية مميزة، لعبها فرنسيس كوكولين برأسية رائعة، لتهز شباك الريدز بالهدف الثاني عند الدقيقة 41، وينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم فياريال ضد ليفربول بهدفين دون رد.

الريدز ينتفض بثلاثية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، شارك دياز بدلًا من جوتا، لينعش هجوم الريدز، ويطلق تسديدة قوية ترتد من القائم عند الدقيقة 52، وسدد أرنولد تسديدة، ارتدت من الدفاع وتصطدم بالعارضة عند الدقيقة 55.

ونجح ليفربول في تقليص الفارق عند الدقيقة 62 عن طريق فابييو بعد تلقيه تمريرة من محمد صلاح، قبل أن يلعب أرنولد عرضية مميزة، يقابلها دياز برأسية ويهز الشباك بهدف التعادل عند الدقيقة 68.

وارتكب حارس الفريق الإسباني رولي خطأ، وفشل في تشتيت الكرة لتصل إلى ساديو ماني ويسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 74، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز ليفربول وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار الفائز من مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي.