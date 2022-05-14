تُوج فريق ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2021/ 2022، وذلك بعد الفوز على تشيلسي بركلات الجزاء الترجيحية إثر التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وشهد الشوطان الأول والثاني، إهدار العديد من الفرص من قبل الفريقين بصورة غير طبيعية، حيث أهدر تشيلسي فرصًا للتسجيل عبر البلجيكي روميلو لوكاكو والإسباني ماركوس ألونسو، بينما أهدر ليفربول فرصًا محققة عبر الكولومبي لويس دياز والسنغالي ساديو ماني.

ملخص ركلات الجزاء الترجيحية:

وانتقلت المباراة لشوطين إضافيين لمدة نصف ساعة، واستمر التعادل ثم لجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية. ليحسمها الريدز بنتيجة 6/ 5، حيث سجل للريدز كل من جيمس ميلنر وتياجو ألكانتارا وروبيرتو فيرمينيو وترينت أرنولد وديوجو جوتا، وكوستاس تسيميكاس بينما أهدر السنغالي ساديو ماني.

بينما سجل لـ تشيلسي كل من ماركوس ألونسو ورييس جيمس وروس باركلي وجورجينيو وحكيم زياش، بينما أهدر كل من سيزار أزبيليكويتا وماسون ماونت.

ليفربول يتأثر بإصابتي صلاح وفيرجيل فان دايك:

وبوقت سابق، غادر المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، مباراة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بسبب الإصابة.

وكان صلاح سقط بمفرده على أرض الملعب دون أي تدخل عليه من لاعبي تشيلسي في الدقيقة الـ31، حيث اشتكى من إصابة عضلية ليُخرجه المدرب الألماني يورجن كلوب بالدقيقة الـ33 ويدفع بالبرتغالي ديوجو جوتا بدلًا منه.

يذكر أن إصابة صلاح جاءت قبل 14 يومًا من مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا 28 مايو في العاصمة الفرنسية باريس.

كذلك غادر الهولندي فيرجيل فان دايك مباراة تشيلسي ضد ليفربول، بسبب الإصابة.