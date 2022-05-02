علق ماجد عبدالله، نجم الكرة السعودية والنصر السابق، على قرار لجنة فض المُنازعات بشأن قضية العالمي ضد نادي الهلال ولاعبه محمد كنو، والتي تضمنت عقوبات رادعة.

ماجد عبد الله يتحدث عن كنو:

وقال نجم النصر السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قرار لجنة المُنازعات: “لم أتحدث منذ بداية القضية لأني واثق من الإجراءات التي اتخذتها إدارة نادي النصر”.

وعن رأيه في العقوبات الموقعة على الهلال ونجمه محمد كنو، أضاف: “إننا في دولة تحترم اللوائح والأنظمة والقانون، لذلك من له حق سيأخذه في النهاية”.

واختتم حديثه، برسالة قوية لـ إدارة نادي النصر وجماهيره، قائلًا: “مبروك لـ إدارة العالمي وجماهيره كسب القضية وحفظ حقوق النادي”.

قرارات لجنة المُنازعات:

وأصدرت لجنة المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فيما يخص قضية نادي النصر ضد محمد كنو ونادي الهلال بسبب توقيع اللاعب لـ العالمي ومن ثم تجديده لـ الأزرق.

ووفقًا لـ لجنة المنازعات، فقد تم إيقاف محمد كنو لمدة أربعة أشهر، وبالتالي سيفقد الهلال خدمات نجمه في الدوري السعودي، فضلًا عن منع التسجيل في النادي لفترتين.

واختتمت لجنة المُنازعات قراراتها، بتغريم نادي الهلال 27 مليون ريال، ليواجه الزعيم طريق مظلم يبدأ بحرمانه من القيد فضلًا عن خسارة خدمات نجمه المُميز.