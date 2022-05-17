سقط فهد المولد في اختبار المنشطات مجددًا، ليتم إيقافه للمرة الثانية، ما أثار غضب الجماهير التي كانت تطمح في عودته للمشاركة مع الاتحاد والمنتخب السعودي.

إيقاف المولد 18 شهرًا:

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت بالأمس عن إيقاف فهد المولد لمدة 18 شهرًا، على أن يعود للتدريبات خلال آخر شهرين من المدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأصبح المولد خارج قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهله، ويغيب عن الاتحاد في الجولات الحاسمة، والتي قد تشهد تتويجه بالدوري في حالة الفوز بجميع المباريات.

فهد المولد يتألق بين فترتي الإيقاف:

وسبق أن تعرض فهد المولد للإيقاف لمدة عام بداية من مايو 2019، وتأخرت عودته إلى الملاعب مرة أخرى، ليبدأ المشاركة في أغسطس 2020، نظرًا لتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.

وعاد المولد للمشاركة مع الاتحاد للمرة الأولى، يوم 4 أغسطس 2020، أمام أبها، وخسر العميد بهدفين مقابل هدف، وخاض 8 مواجهات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.

ولعب المولد 25 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الموسم الماضي في بطولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة العربية للأندية، وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

وخاض فهد المولد 23 لقاء مع الاتحاد في جميع البطولات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 3 آخرين، وعلى الصعيد الدولي، لعب 13 مباراة مع المنتخب السعودي، أحرز 4 أهداف وصنع هدفين، وساهم في تأهله لكأس العالم 2022.