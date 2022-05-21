أكد د. محمود عبدالرحمن، أستاذ الطب الوقائي بالرياض، بأهمية الأخذ بأسباب الوقاية من جدري القرود من خلال الالتزام بالاحتياطات اللازمة.

وشدد عبدالرحمن، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، على أهمية اتباع التعليمات التي تصدر من وقت لآخر فيما يتعلق بأي وباء من خلال أخذ الجرعات المطلوبة.

كما أكد د. محمود عبدالرحمن، على أهمية اتباع التعليمات بالبعد عن مواطن الخطر، مؤكدًا على أهمية تحري النظافة، والبعد عن الأماكن المزدحمة خاصة للفئات المستهدفة.

طرق انتقال جدري القرود:

وفي وقت سابق، أكد الدكتور نزار باهبري أن جدري القرود المنتشر حاليًّا في أوروبا ليس له مضادات حيوية باعتباره أحد الفيروسات.

وتابع باهبري “بعض البكتيريا والفيروسات تنتقل إلى الناس لأنها تظل معلقة في الهواء مثل الدرن المعروف بالسل والعنقز”، مضيفًا: “إذا كح أحد الأشخاص ودخل عليه آخر الغرفة ينتقل المرض إليه وانتقاله سريع جدًّا”.

وواصل: “جدري القرود مثل الجدري العادي ينتقل عن طريق الرذاذ مثل الإنفلونزا والكورونا، ويجب أن يكون المصاب قريبًا جدًّا كي ينتقل الفيروس”.

وأضاف: “يعتقد أن انتشار الإصابات في أوروبا نتيجة حفلات ووجود مصاب بين المدعوين”، مشددًا على أن أهم نقطة هو أنه صعب جدًّا أن ينتقل إلى الأشخاص المطعمين ضد الجدري، ونحن أخذنا تطعيم الجدري من ضمن التطعيمات الأساسية لدينا من زمان، ولن يصيبنا أبدًا جدري القرود.