وجه حارس مرمى الفريق الأول كرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي مارسيلو غروهي، رسالة إلى جماهير العميد بعد إصابته في الكلاسيكو.

مارسيلو غروهي يطمئن الجماهير:

وتعرض غروهي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة الاتحاد ضد الهلال، ولم يستطع استكمال اللقاء ليشارك راكان النجار بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر الإعلامي علاء سعيد مقطع فيديو للحارس مارسيلو غروهي، وقال: “مرحبًا، أرسل لكم هذا الفيديو لأطمئنكم أني بخير، شكرًا على رسائلكم واتصالاتكم واهتمامكم، بإذن الله أعود لكم قريبًا مع زملائي لكي نحقق أهدافنا”.

وأضاف سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “تم إراحة حارس الاتحاد مارسيلو غروهي هذه اليومين عن التدريبات.. وبإذن الله يتم تجهيزه لمواجهة الطائي الأحد المقبل في حائل”.

الاتحاد يستعد لمواجهة الطائي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.