أعلن البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، رحيله عن النادي وذلك بعد تتويجه أمس السبت بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة رقم 14 بعد فوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد سجله اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ولوح مارسيلو بيديه لجماهير الريال أثناء حمله لقب كأس دوري الأبطال مودعًا النادي وجماهيره بعد 15 سنة قضاها في صفوف الريال منذ انضمامه للنادي في 2007 قادمًا من فريق فلوميننسي البرازيلي.

ألقاب مارسيلو مع ريال مدريد

ونجح النجم البرازيلي في التتويج بـ 25 بطولة مع نادي ريال مدريد أبرزها بطولة الأمس وهي رقم 14 للنادي في دوري أبطال أوروبا، كما تُوج بـ الدوري الإسباني في 6 مرات، لقبين في كأس ملك إسبانيا، 5 ألقاب في بطولة السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري الأبطال الأوروبي مع الريال، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في كأس العالم للأندية.

وقد يعود الظهير الأيسر البرازيلي للدوري المحلي في بلاده بعد نهاية مسيرته مع ريال مدريد.