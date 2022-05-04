وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المالي موسى ماريغا، رسالة إلى جماهير الأزرق بعد الخسارة ضد الفيحاء.

ماريغا يعتذر لجماهير الهلال:

ونشر ماريغا صورًا له من مباراة الهلال ضد الفيحاء عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كافحنا بشدة للفوز بالمباراة، لكننا لم ننجح”.

وأضاف ماريغا: “سنحاول حتى النهاية، شكرًا لجميع المشجعين على دعمهم، الآن سنعود إلى العمل للحصول على الأفضل إن شاء الله.. لم نستطع أن نسعدكم. لكن يبقى الأمل قائمًا”.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، ويتبقى له 6 مواجهات.

خسارة الهلال ضد الفيحاء:

ولعب الفيحاء ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بخسارة الزعيم بهدف دون رد.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 49 نقطة في المركز الثاني، ولديه مباراة مؤجلة.