سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي وست هام يونايتد بهدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان وست هام المبادر بالتسجيل عبر الإنجليزي جارود بوين في الدقيقة الـ24، ثم أضاف بوين الهدف الثاني بالدقيقة الـ46 من عمر الشوط الأول.

محرز يرفض حسم الدوري مبكرًا لـ مانشستر سيتي

وفي الشوط الثاني، نجح مان سيتي في إضافة هدفين عبر جاك جريليش وفلاديمير كوفال لاعب وست هام بالخطأ في مرماه بالدقيقتين الـ50 والـ70.

وتواصلت الإثارة، بعدما أهدر الجزائري رياض محرز ركلة جزاء للسيتي بالدقيقة الـ86.

وأصبح رصيد مان سيتي بعد التعادل 90 نقطة في المركز الأول، وبفارق 4 نقاط عن نادي ليفربول صاحب المركز الثاني الذي يواجه فريق ساوثهامبتون بعد غد الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين.