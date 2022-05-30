استعرض المشرف العام على برنامج تطوير المسارات والخطط الدراسية بوزارة التعليم أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل متعلقة بمسارات التقنية، والصحة والحياة، والخدمات اللوجستية.

المشرف العام على برنامج تطوير المسارات والخطط الدراسية بوزارة التعليم: أكثر الوظائف المطلوبة في سوق العمل هي "المتعلقة بالتقنية، والصحة والحياة، والخدمات اللوجستية"@moe_gov_sa#مسارات_الثانوية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/qQFtT5Cwhe — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 30, 2022

الوظائف المطلوبة:

وأوضح خلال حديثه إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية أن الوظائف المطلوبة في مسار الصحة مثل مساعد طبيب أسنان مساعد ممرض أو في الإسعافات ويستطيع تطوير نفسه في سوق العمل.

وأكد أن الوظائف الصحية والتقنية مطلوبة بشكل قوي جدًّا.