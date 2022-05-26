أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المدة اللازمة للحصول على الترخيص والبناء فور الحصول على الأرض.

بناء المسكن:

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه عند الحصول على الأرض، يستوجب ذلك الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض المخصصة، خلال 6 أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص.

ولفت إلى أنه يجب البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات.

إلغاء الحجز:

وتابع سكني أنه في حال كان هناك حجز وحدة سكنية، أو حجز منتج أرض قائم، أو وجود اعتراض قائم، حيث يستوجب إلغاء الحجز وإقفال الاعتراض، وتتم عملية التنازل من خلال أيقونة طلب تنازل الدعم السكني في حساب مقدم الطلب.