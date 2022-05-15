تمدد الأوعية الدموية في الدماغ، هو انتفاخ أو تضخم في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ومن الممكن أن يتمزق في أي وقت مما يسبب نزيفًا في الدماغ أو ما يُعرف بالسكتة الدماغية النزفية، وهو أمر مهدد للحياة ويتطلب علاجًا طبيًا سريعًا.

أعراض تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

يعتبر الصداع المفاجئ والشديد من الأعراض الرئيسية لتمدد الأوعية الدموية، وغالبًا ما يوصف بأنه أسوأ صداع على الإطلاق، وتشمل الأعراض الأخرى لهذا المرض في بدايته ما يلي:

استفراغ وغثيان، تصلب الرقبة، عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها، الحساسية للضوء، فقدان الوعي، وفي بعض الحالات، قد يؤدي تمدد الأوعية الدموية إلى تسرب كمية قليلة من الدم.

أما إذا وصل التمدد إلى مرحلة أكثر خطورة تكون الأعراض ما يلي:

ألم فوق وخلف إحدى العينين، اتساع حدقة العين، تغير في الرؤية أو ازدواج الرؤية، تنميل في جانب واحد من الوجه.

وفي أحيانٍ كثيرة قد لا ينتج عن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ أي أعراض، خاصةً إذا كان صغيرًا.

أسباب تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

أسباب هذا المرض غير معروفة، ولكن هناك مجموعة من العوامل قد تزيد من خطر الإصابة بحسب موقع مايو كلينك الطبي ومنهم ما يلي:

كبر السن، تدخين السجائر، ضغط الدم المرتفع، تعاطي المخدرات، استهلاك الكحول، إصابة في الرأس، بعض التهابات الدم، قد يكون الأمر أيضًا وراثيًا لاسيما وإذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، وخاصةً الأقارب من الدرجة الأولى.

مدى شيوع المرض

يعاني ما يصل إلى 6% من الأشخاص في الولايات المتحدة من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ غير المتمزق أي الذي لا ينزف ويتسبب في خطورة مهددة للحياة، أما النوع الآخر الخطير، فيحدث لما يقرب من 30000 أمريكي في السنة.

معدل النجاة من مرض تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

الشخص الذي يعاني من تمدد الأوعية الدموية غير المتمزق، لديه فرصة بنسبة 1% لأن يتمزق، أما المرضى الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية الكبيرة، يكون لديهم خطر أعلى بكثير للتمزق.

معدل البقاء على قيد الحياة لأولئك الذين يعانون من تمزق الأوعية الدموية في الدماغ هو حوالي 60%.

كيفية تقليل خطر الإصابة

العناية بصحتك العامة هي أفضل شيء يمكنك القيام به لمنع حدوث تمدد الأوعية الدموية في المستقبل، وتشمل الخطوات ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي، والحد من الكافيين وتجنب الأدوية المنشطة، الإقلاع عن التدخين، التحكم في مستويات ضغط الدم.