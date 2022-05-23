كشف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا عن سبب رفضه الانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.

وكان مبابي فضّل البقاء في صفوف سان جيرمان، ورفض الانتقال لـ ريال مدريد الإسباني، رغم حديثه مع مواطنه كريم بنزيما لاعب الريال أنه سينتقل للفريق الإسباني في صيف 2022.

وتحدث اللاعب الفرنسي في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين بعد تجديده لعقده قائلًا: “أنا أفكر في الحاضر، أنا اتخذت قراري، ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل، سأركز على عقدي هنا وسأركز على حقبة باريس وإن سألتني ما الذي سيحدث بعد 3 سنوات فلا أعرف”.

وأضاف النجم الفرنسي: “أعتقد أولًا أن القرار بالنسبة للناديين كليهما لا يحتاج إقناع أي لاعب، باريس نادٍ تاريخي، كذلك مدريد”.

قرار البقاء لـ مبابي شخصي

وواصل قائلًا: ” “نيمار وميسي لاعبان كبيران، ميسي انضم هذا الموسم، ونيمار أصيب كثيرًا، ولكن دائمًا قلت إن قرار البقاء بباريس سان جيرمان شخصي، ولا لأحد أثر فيه”.

يعتقد الكثيرون بأن مكافأة تجديد العقد كانت من العوامل الحاسمة بالنسبة لمبابي فيما يخص تراجعه عن تحقيق حلمه باللعب لصالح ريال مدريد، وبحسب تلفزيون إسباني، فإن مبابي سيحصل على 300 مليون يورو مكافأة تجديد العقد مع النادي الباريسي.

سيكون اللاعب صاحب الـ24 عامًا صاحب أعلى راتب في تاريخ لاعبي كرة القدم، وبفارق يتجاوز 3 أضعاف ما يتقاضاه أي لاعب حاليًّا، وسيحصل على 150 مليون يورو كإجمالي راتب طوال مدة العقد خاليًا من الضرائب بواقع 50 مليون يورو في الموسم الواحد.