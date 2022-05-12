تُفتتح مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة مباراتين مساء اليوم الخميس.

المباراة الأولى ستكون بين فريقي التعاون والباطن في تمام السابعة والثلث مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما اللقاء الثاني فسوف يكون بين فريقي الشباب والفيصلي في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان قبل مباراتي الخميس:

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 61 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 55 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 51 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 47 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 42 نقطة، الفيحاء سادسًا برصيد 33 نقطة، أبها سابعًا برصيد 33 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، الرائد تاسعًا برصيد 30 نقطة، الأهلي عاشرًا برصيد 29 نقطة.

وفي ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يتواجد الفيصلي في المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، الطائي في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، الاتفاق في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، التعاون في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة، الباطن في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الحزم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة.