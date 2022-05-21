تُستكمل مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدًا بإقامة مباراتين.

موعد مباراتي الغد:

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الفتح والطائي في السابعة مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الأهلي وأبها، وتنطلق في التاسعة مساءً على ملعب “الجوهرة المشعة”.

وكانت مباريات الجولة الـ27 بدأت اليوم السبت بفوز الاتفاق على الحزم بخماسية لهدفين، بينما يواجه النصر، فريق الرائد.

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ27 كان من المقرر استكمالها أيام 13 و14 و15 مايو ولكن تم تأجيلها حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لتتم إعادة جدولة مباريات الدوري وتُستأنف أيام 21 و22 و23 مايو.