تستأنف مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراتين قويتين.

الاتفاق يواجه الحزم والرائد يلعب مع النصر

وتنطلق منافسات الجولة الـ27 عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد الحزم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وسط منافسة قوية لخطف الثلاث نقاط، أملًا في الابتعاد عن المركز الأخيرة.

ويلعب الرائد ضد النصر عند الساعة التاسعة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح الفريق الريداوي للتقدم في الترتيب، فيما يسعى النصر لمواصلة انتصاراته.

ترتيب الدوري

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل الجولة الـ27، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ61 نقطة، يليه الهلال برصيد 55 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر، ثم الشباب برصيد 50 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه الفيحاء بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الفتح ثامنًا برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ29 نقطة، متساويًا مع الفيصلي والتعاون.

ويتواجد الطائي في المركز الـ13 برصيد 28 نقطة، ثم الاتفاق برصيد 27 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 27 نقطة، ثم الباطن بـ26 نقطة، فيما يتذيل الحزم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ17 نقطة.