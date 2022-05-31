حصلت مبتعثة جامعة الجوف لدراسة الدكتوراه في علوم الحاسب بالولايات المتحدة الأمريكية، بسمة بنت إبراهيم الخنجر، على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي وذلك ضمن الأبحاث المدعومة في جامعة فلوريدا أتلانتك الأمريكية.

توظيف إنترنت الأشياء:

وتجري المبتعثة حالياً بحثاً عن توظيف إنترنت الأشياء في مجال المعارك الحربية، واستخدام تقنيات أمنية للمحافظة على مواقع المعدات الحربية والجنود وتأمينها واسترجاعها من الجهات الموثوقة.

وقدمت جامعة الجوف التهنئة للمبتعثة، متمنية لها ولأبناء وبنات الوطن المزيد من التقدم والنجاح.