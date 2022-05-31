أكد منسق هيئة المساحة الجيولوجية، أحمد باهميم، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة ستواصل البحث لاكتشاف المزيد من بقايا الزواحف البحرية.

منطقة واعدة:

ورأى باهميم، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن البحر الأحمر منطقة واعدة وستكون واجهة سياحية للجميع.

متاحف أحفورية:

ولفت إلى أنه سيكون هناك متاحف أحفورية مفتوحة للجمهور في المنطقة، وذلك بعد أن أسفرت أعمال الحفر الأولى التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة الرسمية للمسوحات والخرائط الجيولوجية في المملكة، خلال 10 أيام، عن الكشف عن عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة.