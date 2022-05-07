توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار العاصفة الغبارية التي أثرت على عدد من المناطق في السعودية إلى يوم غد.

وقال القحطاني، لقناة “العربية”: إنه من المتوقع أن تتحول العاصفة الغبارية إلى عوالق ترابية، وتستمر حتى يوم الغد.

#نشرة_الرابعة | المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد: العاصفة الغبارية التي أثرت على عدد من المناطق #السعودية تتحول إلى عوالق ترابية وتستمر حتى يوم الغد pic.twitter.com/oxc2LqeTjz — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 7, 2022

تأثير العوالق الترابية:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

تأثير الرياح النشطة:

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.