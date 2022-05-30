أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، محمد الدخيني، أنه حتى الآن لم تفرض أي غرامات مالية على المواطنين والمقيمين.

تدفقات البيانات:

وشدد الدخيني، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، على أن تدفقات البيانات تسري بشكل ممتاز، متابعًا أن تدفق البيانات يسري بشكل ممتاز جدًّا، ولا يوجد أي معوقات ترقى لأن تكون ظاهرة تتطلب التدخل أو التعامل معها من هيئة الإحصاء.

تعداد السعودية:

وبالنسبة إلى وجود بعض الإجراءات التنظيمية وفرض الغرامات المالية وغيرها، أكد المتحدث أنه لم تفرض إلى اليوم أي غرامات مالية على المواطنين أو المقيمين، ما يؤكد أنه لا توجد أي تحديات.