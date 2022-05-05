رد المتحدث باسم السفارة السعودية لدى واشنطن فهد ناظر، على تقارير إعلامية عن العلاقات السعودية الأمريكية في الفترة الأخيرة.

أرض صلبة:

جاء ذلك خلال مشاركة فهد ناظر في لقاء إذاعي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” معلقاً عليه بالقول: “خلافاً لبعض التقارير الإعلامية، العلاقات السعودية الأمريكية على أرض صلبة”.

وقال إنه على عكس التقارير فإن العلاقات قائمة وممتدة وتبقى قوية وهناك تواصل يومي تقريبًا بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأمريكيين.

تنسيق وثيق:

وأشار إلى وجود “تنسيق وثيق على قائمة طويلة من المسائل بما فيها الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وتقوية التعاون الاقتصادي والاستثمار بين بلدينا”.

وتابع متحدث السفارة السعودية لدى واشنطن: “نعمل بشكل وثيق معاً حول مسائل الطاقة والمناخ، وعليه فإن الدولتين تنسقان بصورة وثيقة حول عدد من القضايا بما فيها اليمن وببساطة هذه التقارير التي تتحدث عن توتر العلاقات ليست صحيحة”.