أكد متحدث الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن الطريري أن مستقبل السياحة في السعودية واحد، نظرًا لما تمتلكه المملكة من تنوع كبير في الطقس والطبيعة والإرث الثقافي والحضاري والتراث الذي يمتد إلى 200 ألف عام من الوجود البشري.

فيديو | متحدث الهيئة الملكية لـ #العلا عبدالرحمن الطريري: مستقبل السياحة واعد نظرًا لما تمتلكه #المملكة من تنوع سياحي.. والمواطن أحد ممكنات نجاح السياحة#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/ua85QWa7vg

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2022

مقومات السياحة الداخلية

وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الحكومية التي تعمل على تمكين وتقوية هذا القطاع، مثل الاستثمارات في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والنقل والخدمات اللوجستية على مستوى الطرق والقطارات، معتقدًا أن كل هذه الإمكانيات كفيلة بنجاح السياحة، مؤكدًا على أن العامل الأهم للنجاح هو المواطن السعودي الكريم والودود المرحب بكل سائح.

المشاركة في منتدى دافوس

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية أن مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى دافوس مميزة، موضحًا أن لديها رؤية مميزة ونموذجًا اقتصاديًا مرنًا، واستطاعت أن تتعامل مع جائحة كورونا بشكل مميز، محافظة على الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة ومعدل التوظيف.

وتابع الطريري: ” أن السعودية تمثل نموذجًا في تنويع الاقتصاد واستمرار الاستثمارات في النفط بالتوازي مع انخفاض الانبعاثات الكربونية مستهدفة الطاقة البديلة”، مشيرًا إلى أن العلا قدمت نموذجًا مميزًا للسياحة المرنة، مستهدفة تنويع الاقتصاد بالاعتماد على قطاعات مختلفة مثل الفنون والزراعة والأفلام.