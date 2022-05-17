كشف تركي بندر، المتداول بالعملة الرقمية، عن تجربته القاسية في التعامل بالعملات الورقية.

خسائر ضخمة في أيام..

تركي بندر (متداول بالعملة الرقمية): كنت أتداول على 50 ألف دولار، وخلال أسبوع وصل المبلغ إلى "15 دولار"#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/mgajFCf9Nw

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 17, 2022

وقال بندر في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه خسر أكثر من 250 ألف ريال خلال تجربته، مؤكدًا أنه لم يستمع إلى تحذيرات الجهات المختصة التي حذرت من العملات المشفرة.

أرباح خرافية:

وتابع: مثلي مثل المتداولين سمعت عن الأرباح الخرافية، فبدأت من باب التجربة، ووجدت أرباحًا عالية خلال فترة بسيطة حتى وصل المدخلات التي أدخلتها أكثر 250 ألف ريال، وبعد فترة بعض العملات اختفت من الوجود والأسبوع الماضي صار انهيار في أشهر العملات الرقمية، والتي كان سعرها 1000 دولار ووصلت إلى سنتات.

خسارة كبرى:

وكشف: كنت أتداول على 50 ألف دولار، وخلال أسبوع وصل المبلغ في حسابي إلى 15 دولارًا، وحاولت أشوف أي طريقة لاسترجاع الفلوس ولكن لم أستطع في نهاية الأمر.