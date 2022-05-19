أعلن نادي الهلال عن سفر مدافعه المصاب متعب المفرج إلى قطر؛ وذلك لتلقي العلاج بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وكشف الهلال عن أن اللاعب سيُجري فحصًا طبيًّا تحت إشراف الطبيب بيتر دوخ، حيث سيُجري جراحة الرباط الصليبي يوم 30 مايو الجاري.

وكان المفرج أُصيب في مباراة الهلال وضمك بـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال يستعد مساء اليوم لمواجهة فريق الفيحاء في نهائي كأس الملك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان الزعيم تقابل مرتين مع الفيحاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهى لقاء الدور الأول بالتعادل السلبي، وفاز الفيحاء في لقاء الدور الثاني يوم 3 مايو الجاري بهدف دون رد.

ولم يُسجل الزعيم أي أهداف في مباراتين أمام الفيحاء بالموسم الحالي، حيث يطمح في فك العقدة والتسجيل اليوم وتحقيق الفوز الأول في ثالث مواجهة ضد الفيحاء بالموسم الحالي.