كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن فصل الصيف لم يبدأ بعد، سواء بالحسابات الفلكية أو فعلياً.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الصيف يبدأ فعلياً يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو المقبل، بينما يبدأ فلكياً يوم 21 يونيو.

بداية فصل الصيف

وأشار إلى أن الصيف يبدأ فعلياً يوم الثلاثاء 7 يونيو وذلك بدخول الثريا وهو أول أنواء الصيف، لافتاً إلى أن الصيف ينتهي فعلياً يوم 6 سبتمبر المقبل، بدخول الجبهة وهو أول أنواء الخريف.

وأوضح أن فصل الصيف يبدأ فلكياً يوم 21 يونيو المقبل، وينتهي الصيف فلكياً يوم 21 سبتمبر المقبل.