حرص الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ المجمعة، على تهنئة لاعبي الفيحاء بالتتويج بلقب كأس الملك على حساب الهلال، مؤكدًا أن تتويج الفريق البرتقالي باللقب دليل على تفوق ونشاط إدارته برئاسة عبدالله أبانمي.

وقال محافظ المجمعة لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “فوز الفريق الفيحاوي له فرحة خاصة بعد تسلمه الكأس الغالي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتواجدت مع الفريق في جدة لتحفيز اللاعبين والجهاز الاداري قبل نهائي الكأس”.

إدارة الفيحاء متفوقة ونشيطة:

وأضاف الأمير عبدالرحمن بن فيصل: “تتويج الفريق بكأس الملك دليل على نشاط إدارته وتفوقهم، وتتويج فريقين من المجمعة باللقب خلال عامين متتاليين شيء رائع ويدعو للفخر وأهنئ أهالي المجمعة بهذا المنجز”.

يذكر أن الفريق البرتقالي نال 10 ملايين ريال نظير التتويج بلقب كأس الملك، بالإضافة إلى التأهل للملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.