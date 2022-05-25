استقبل محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، اليوم الأربعاء، رئيس نادي الفيحاء عبدالله أبانمي وأعضاء مجلس الإدارة.

التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، ليحقق العديد من المكاسب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محافظ المجمعة يستقبل إدارة الفيحاء

وقدم محافظ المجمعة، شكره لإدارة النادي على المجهود المبذول، وهنأهم بالإنجاز الكبير بالحصول على أغلى الكؤوس؛ وحثهم على المزيد من العمل وتحقيق طموح أهالي المحافظة، متمنيًا تحقيق المزيد من الإنجازات.

كما قدم شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفيحاء، وكافة منسوبي النادي على المجهود الكبير والعمل المتواصل حتى تحقق المنجز الاستثنائي.

ومن جانبه، ثمن أبانمي اهتمام محافظ المجمعة ومتابعته للأندية الرياضية في المحافظة، مقدمًا شكره وتقديره للمحافظ على دعمه المستمر للفيحاء؛ والذي يأتي ضمن الاهتمام الذي تحظى به الرياضة من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد؛ والذي يدفع النادي لتحقيق المزيد من الإنجازات.