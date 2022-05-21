حذر المحامي د. حسين العنقري من مخاطر الاستثمار في العقار خارج السعودية، مؤكدًا أن الاستثمار خارج المملكة لاسيما في قطاع العقارات محفوف بالمخاطر.

وقال العنقري، لقناة “الإخبارية”: إن تحذير سفارة المملكة في جورجيا، للمواطنين، بضرورة مراجعتها قبل توقيع العقود، جاء لأن القوانين فيها غير مُحكمة.

فيديو | المحامي حسين العنقري لـ #نشرة_النهار: الاستثمار الخارجي محفوف بالمخاطر.. وتنبيه السفارة في جورجيا للمواطنين بمراجعتها قبل توقيع العقود جاء لأن القوانين فيها غير مٌحكمة #الإخبارية pic.twitter.com/8Rn3M2maE2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022

مخاطر الاستثمار العقاري:

وأشار إلى أنه تم رصد حالات نصب واحتيال كثيرة جدًّا على المواطنين السعوديين، في الفترة القريبة، تتعلق بالاستثمار العقاري بجورجيا.

تحذير السفارة في جورجيا:

وبالأمس، أصدرت سفارة المملكة في جورجيا تنبيهًا للمواطنين الراغبين في الاستثمار العقاري، بضرورة مراجعة السفارة قبل توقيع العقود.

ونصحت السفارة، بالاستعانة بمحامي معتمد قبل البدء في الإجراءات وضرورة معرفة الأنظمة الاستثمارية، وتوثيق العقود لدى بيت العدل في جورجيا.