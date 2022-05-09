أكد المحامي بندر خالد مفتي، أن حالات تعنيف الرجل موجودة في كل الدول العربية، وحول العالم، على مختلف الأصعدة، لكن لا توجد بيانات وإحصاءات محددة لكشف حجم التعنيف ضد الرجل.

المحامي بندر خالد مفتي : مشكلة قضايا العنف تبدأ من الصمت سواء من الرجال أو النساء .. وصمت الرجل عن استغلاله بأي صورة يسبب زيادة تعرضه للتعنيف من قبل الزوجة#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/5c1MpUYIiq

— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 9, 2022

تعنيف الرجل:

وحول قضية تعنيف الرجل، خصوصًا في المجتمعات العربية، قال مفتي، خلال تصريحات إلى قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين: إن تعنيف الرجل منتشر في كل الدول، وعلى كل الأصعدة، وكثير من البلدان تحاول أن توجد الأنظمة والقوانين التي تخفف من وطأة العنف الأسري ضد الرجل.

انتقاص من الشخصية:

ولفت المفتي إلى أن العنف الأسري ضد الرجل مختلف عن المرأة؛ وذلك لأن المرأة عادة ما تتجه مباشرة إلى المحاكم والشرطة لوقف العنف الذي تتعرض له باعتبار أنها دائمًا الأضعف من الرجل، أما الرجل فيحاول أن يختفي خلف ستار هيبته وقوامته على المرأة، ويشعر بأنه انتقاص من شخصيته إذا اشتكى أنه يتعرض للتعنيف من جانب المرأة.

وحول نسبة العنف ضد الرجل في السعودية، قال: إنه لا يمكن تحديد نسبة العنف ضد الرجل بالتحديد على أرض الواقع؛ بسبب أن الإحصاءات القضائية لا تكشف نسبة العنف الواقع على الرجل؛ لأن أغلب الرجال المعنفين لا يتقدمون إلى الجهات المعنية.