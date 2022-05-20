أكد المحامي حمود الناجم أن الأنظمة والقوانين تحمي الأسرة والمجتمع، وتحفظهما من الأفعال التي ينفذها بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.
فيديو | المحامي حمود الناجم لـ #نشرة_النهار :
السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخل بالآداب العامة للمجتمع ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي #الإخبارية pic.twitter.com/B0hxgM9MSR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022
سجن وغرامة:
أضاف الناجم، خلال حواره إلى نشرة النهار المذاعة على قناة الإخبارية، أن المادة السادسة أكدت أن السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخل بالآداب العامة للمجتمع، ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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