أكد المحامي حمود الناجم أن الأنظمة والقوانين تحمي الأسرة والمجتمع، وتحفظهما من الأفعال التي ينفذها بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | المحامي حمود الناجم لـ #نشرة_النهار :

السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخل بالآداب العامة للمجتمع ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي #الإخبارية pic.twitter.com/B0hxgM9MSR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 20, 2022

سجن وغرامة:

أضاف الناجم، خلال حواره إلى نشرة النهار المذاعة على قناة الإخبارية، أن المادة السادسة أكدت أن السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن يخل بالآداب العامة للمجتمع، ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.