أكد المحامي زياد الشعلان أن الشذوذ بكل أشكاله مُجرم نظامًا ومحرم شرعًا في المملكة، وعقوبته تصل إلى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

المحامي زياد الشعلان: الشذوذ بكل أشكاله مُجرم نظاماً ومحرم شرعاً في المملكة، وعقوبته تصل إلى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VXIn7E6lHG — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 27, 2022

وتابع الشعلان، خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن التصدي لظواهر الشذوذ قانونًا مهمة النيابة العامة والبحث الجنائي ويجب على المجتمع أن يقوم بدوره في التبليغ.

لائحة الذوق العام:

ولفت إلى أن لائحة الذوق العام تطال سلوكيات الداعين للشذوذ في الأماكن العامة، ويجب علينا الإبلاغ عنهم إذا شاهدناهم.

من جهتها، قالت المستشارة الأسرية نجوى الثقفي: لا نستطيع أن نقول إن الشذوذ أصبح ظاهرة في مجتمعاتنا؛ لكن هناك سلوكيات منحرفة موجودة.

المستشارة الأسرية د.نجوى الثقفي: لا نستطيع أن نقول أن "الشذوذ" أصبح ظاهرة في مجتمعاتنا؛ لكن هناك سلوكيات منحرفة موجودة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/copXquJFoD — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 27, 2022

التعليم والرقابة الأسرية:

ورأت أن بناء القيم أهم وسيلة لحماية أطفالنا من دعوات الشذوذ، خاصةً وأن الرقابة الأسرية غير مجدية.

وتابعت أن دور التعليم للأسف غير فعال للتصدي لأفكار الشذوذ؛ لأن بعض المُعلمين يخشون مناقشة الطلاب في هذه الموضوعات.