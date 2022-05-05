واصل النجم الجزائري رياض محرز تألقه اللافت مع Mancity ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ليكون من أبرز لاعبيه في البطولة.

رياض محرز يخطف الأنظار

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بالمستوى الذي يُقدمه رياض محرز مع Mancity هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 24 هدفًا في جميع المسابقات.

ولفتت إلى أنه لا يتفوق على رياض محرز سوى نجم فريق ليفربول، محمد صلاح صاحب الـ30 هدفًا، حيث إنه الوحيد بين لاعبي الدوري الإنجليزي الذي نجح في إحراز أهدافٍ أكثر في موسم 2021/ 2022.

كما أنه لا يوجد لاعب في صفوف Mancity ساهم في إحراز أهداف ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2019/ 2020 أكثر من رياض محرز برصيد 20 هدفًا.

وأصبح الجزائري رياض محرز أول لاعب في تاريخ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ينجح في تسجيل 7 أهداف على الأقل خلال موسم واحد من بطولة دوري أبطال أوروبا.

Mancity يودع دوري الأبطال

ولعب ريال مدريد ضد Mancity بالأمس في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بفوز المرينغي بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان مانشستر سيتي قد فازت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على ملعب الاتحاد في مباراة الذهاب بنتيجة 4/3، ولكن فوز المرينغي في الإياب، أطاح بها من البطولة.