أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا كريمًا تضمن ترقية اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق وتعيينه مديرًا للأمن العام.

مسيرة الفريق محمد البسامي

ويأتي هذا التعيين تتويجًا لمسيرة الفريق البسامي المهنية التي امتدت لعقود تقلد خلالها العديد من المناصب كان آخرها منصب قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بموجب قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف حيث باشر عمله بهذا المنصب في 31 مايو 2021 وقبلها تولى منصب مدير الإدارة العامة للمرور خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى مايو 2021.

وخلال مسيرته المهنية حقق الفريق البسام العديد من الإنجازات وأثبت كفاءة منقطعة النظير الأمر الذي أهله للترقي في المناصب القيادية الهامة في وزارة الداخلية.

مديرية الأمن العام

يذكر أن مديرية الأمن العام هي أحد قطاعات وزارة الداخلية وتعنى بتحقيق المحافظة على النظام العام، وتوفير التغطية الأمنية لكافة المواقع على أراضي المملكة العربية السعودية وسفاراتها في الخارج، وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

تفاصيل الأوامر الملكية

يذكر أنه صدرت اليوم عدد من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء الدكتور توفيق الربيعة من رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعيين وزير الصحة فهد الجلاجل بدلًا منه، كما تضمنت الأوامر تعيين وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مبعوثًا للمناخ إضافة إلى عمله، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديرًا عامًا للمباحث العامة وغيرها من الأوامر.