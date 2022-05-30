تلقى المهندس طارق الفارس التهاني بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
ابن الدرعية البار
رئيس اتحاد الغرف عجلان العجلان قال: أهنئ أخي المهندس طارق الفارس بالثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة متمنيًا لمعاليه التوفيق في تحقيق تطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين.
أما فهد العبيد فقال: أبارك لابن الدرعيه البار المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس،
وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم وطنه ومليكه. وقال عساف أبوثنين:” نبارك لمعالي المهندس طارق الفارس على الثقة الملكية بتعيينه مستشارًا بالأمانة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، ونتمنى له التوفيق والسداد”.
بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عادل الوبري:” أهنئ أخي معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس بالثقة الملكية الغالية وتعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وفقه المولى وسدد على سبيل الخير خطاه”.
محطات في مسيرة طارق الفارس
يذكر أن الفارس شغل العديد من المناصب خلال حياته العملية حيث كان عضوًا في مجلس الشورى، في دورته الثامنة إضافة إلى المناصب التالية:
- عضو الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
- عضو اللجنة التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة الرياض.
- رئيس مجموعة الحضري Urban20 أحد مجموعات التواصل في مجموعة العشرين G2.
- عضو مجلس إدارة حديقة الملك سلمان.
- عضو مجلس إدارة المسار الرياضي.
- عضو مجلس منطقة الرياض.
- نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحي السفارات.
- رئيس اللجنة التحضيرية التابعة للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.
- رئيس المعهد العربي لإنماء المدن.
- عضو اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية التاريخية.
- عضو اللجنة العليا للاستفادة من مزرعة الثمامة.
- عضو اللجنة العليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض.
- عضو اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض.
- عضو اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض.
- عضو لجنة التنمية السياحية بمنطقة الرياض.
- عضو اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الوزارية للسلامة المرورية.
- عضو مجلس إدارة المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية.
- نائب رئيس لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته.
- رئيس مجلس إدارة شركة الرياض القابضة.
- رئيس مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير.
- رئيس لجنة التنمية والمرافق بمجلس منطقة الرياض.
- عضو لجنة متابعة مشروع سيول جدة.
- عضو لجنة الإسكان التنموي.
- عضو مجلس إدارة تطوير للمباني.
- عضو مجلس إدارة النقل التعليمي.
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