تلقى المهندس طارق الفارس التهاني بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ابن الدرعية البار

رئيس اتحاد الغرف عجلان العجلان قال: أهنئ أخي المهندس طارق الفارس بالثقة الملكية الغالية بتعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة متمنيًا لمعاليه التوفيق في تحقيق تطلعات مولاي خادم الحرمين الشريفين.

أما فهد العبيد فقال: أبارك لابن الدرعيه البار المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس،

وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد في خدمة دينه ثم وطنه ومليكه. وقال عساف أبوثنين:” نبارك لمعالي المهندس طارق الفارس على الثقة الملكية بتعيينه مستشارًا بالأمانة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، ونتمنى له التوفيق والسداد”.

بدوره قال النائب الأول لرئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عادل الوبري:” أهنئ أخي معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس بالثقة الملكية الغالية وتعيينه مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وفقه المولى وسدد على سبيل الخير خطاه”.

محطات في مسيرة طارق الفارس

يذكر أن الفارس شغل العديد من المناصب خلال حياته العملية حيث كان عضوًا في مجلس الشورى، في دورته الثامنة إضافة إلى المناصب التالية: