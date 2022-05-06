ظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، محمد الكويكبي بشكل مميز ضد التعاون، ليكون أبرز لاعبي الفريقين في المباراة.

محمد الكويكبي يتألق

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بأداء محمد الكويكبي بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، منحته أعلى تقييم في المباراة بـ8.9 درجة.

ويُعد الهدف الذي صنعه محمد الكويكبي هو الأسيست رقم 15 في مسيرته مع الاتفاق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنها خامس مرة يسجل ويصنع مع الفريق.

ويُعد الهدف الذي سجله محمد الكويكبي هو ثاني ركلة جزاء له مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضمن منافسات الدوري، وكانت الأولى في شباك أبها، يوم 29 فبراير عام 2020.

الاتفاق يتجاوز التعاون برباعية

ولعب التعاون ضد الاتفاق بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في افتتاح منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز فارس الدهناء برباعية دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 26 نقطة، ليحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الاتفاق إلى 27 نقطة في المركز الـ12.